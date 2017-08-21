Свыше 100 высокотехнологичных изделий представит "Швабе" на "Армии-2017"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит свыше 100 высокотехнологичных изделий и технику, предназначенную для обеспечения национальной безопасности, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", сообщает пресс-служба холдинга.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

Среди ключевых разработок холдинг "Швабе" представит распознающую невидимые человеческому глазу объекты SWIR-камеру, перископические прицелы для зенитных установок, а также тепловизионные прицелы для противотанковых ракетных комплексов "Метис" и "Корнет-Э", копию космической аппаратуры дистанционного зондирования Земли "Аврора" и другие изделия.

Кроме того, на стенде "Швабе" можно будет ознакомиться с линейкой прицелов для охоты и спорта Pilad, передающими стабильно точное изображение в условиях движения и тряски, а также увидеть очки ночного видения с 60-градусным полем зрения, высокоточный коллиматорный прицел и лазерный целеуказатель.

"На сегодняшний день около 70% выпускаемой на предприятиях "Швабе" продукции приходится на технику, предназначенную для обеспечения национальной безопасности. Сейчас высокий потенциал, накопленный холдингом в области ОПК, ориентирован на конверсию производства. В рамках форума "Армия-2017" будет проведена серия переговоров, которая может положительно повлиять на развитие как одного, так и другого сегмента, укрепление партнерских отношений и расширение экспорта", — отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

На форуме "Армия" прошлого года холдинг представил передовые разработки для космической, авиационной и бронетанковой техники. Стенд холдинга посетили свыше 1000 посетителей.