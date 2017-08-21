Первый индустриальный парк Тюменской области "Боровский" заполнен на 60%

ТЮМЕНЬ, 21 авг — РИА Новости. Инвесторы первого индустриального парка Тюменской области "Боровский", открывшегося год назад, уже заняли 60% площадей парка; ожидается, что к концу этого года заполнение парка завершится, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Первые резиденты "Боровского" — компании "Ягоды-Плюс", "НГ-групп", "Тюмень Прибор" активно ведут работу по строительству производственных мощностей, заканчивается строительство первой очереди на площадке завода "СибБурМаш", еще одно предприятие монтирует оборудование и готовится к открытию. Вышел на площадку "Рост Гриб", включенный в число резидентов в начале лета, а компания "Прованс" проходит стадию проектирования", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что второй индустриальный парк в Тюменском районе "Богандинский" также готов принимать резидентов, на днях на строительную площадку на территорию парка вышла компания "ПолимерПласт". Кроме того, в 2018 году откроется агро-индустриальный парк "Ишимский", сейчас идет стадия проектировки и оформления документации.

"Время, когда конкурентоспособность региона определялась только налоговыми льготами и правильно подготовленными инвестиционными площадками, прошло. Мы должны идти дальше, отвечая на запросы потенциальных инвесторов, — создавать условия для роста интеллектуального потенциала, готовить необходимые кадры, разрабатывать программы поддержки сбыта продукции, обеспечивать полный цикл сопровождения проектов от идеи до серийного производства и выхода на международные рынки", — сказал глава региона Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>