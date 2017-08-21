Зюганов: санкции США направлены на уничтожение нефтегазового комплекса РФ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Закон о расширении санкции, принятый в США, направлен на уничтожение нефтегазового комплекса РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он считает, что новую стратегию США довольно точно сформулировал Митт Ромни, один из лидеров Республиканской партии. "Стратегия (США), задача состоит в том, чтобы заставить Россию пожирать себя изнутри, посеять смуту и раздор в обществе", — рассказал о стратегии США лидер КПРФ.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Он, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее — 30 дней и 90 дней соответственно), корректирует и налагает ряд новых ограничений на поставки нефтегазовых технологий и оборудования. Отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".
Из-за отсутствия режима благоприятствования советский экспорт в США облагался пошлинами, в десять раз превышающими обычные. Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены.