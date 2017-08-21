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Экономика

Зюганов: санкции США направлены на уничтожение нефтегазового комплекса РФ

Сюжет:
Новые санкции США против России (253)
13:0921.08.2017
(обновлено: 13:13 21.08.2017)
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоРуководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фотоРуководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Закон о расширении санкции, принятый в США, направлен на уничтожение нефтегазового комплекса РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Американцы приняли недавно закон (о расширении санкций против РФ — ред.), на 184 страницах прописаны меры против нашей страны, которые рассчитаны минимум на 30 лет. Поправка Джексона-Вэника просуществовала 38 лет, запрещающая нам продавать высокие технологии", — заявил Зюганов на пресс-конференции в Москве.

Он считает, что новую стратегию США довольно точно сформулировал Митт Ромни, один из лидеров Республиканской партии. "Стратегия (США), задача состоит в том, чтобы заставить Россию пожирать себя изнутри, посеять смуту и раздор в обществе", — рассказал о стратегии США лидер КПРФ.

В здании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Закон, который принят, по сути дела пытается убить нашу дойную корову — нефтегазовый комплекс — и все, что связано с активной разработкой сырьевых ресурсов", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Он, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее — 30 дней и 90 дней соответственно), корректирует и налагает ряд новых ограничений на поставки нефтегазовых технологий и оборудования. Отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".

Вид на центр города с крыши Центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в главе IV "Закона о торговле" (Trade Act of 1974) США. Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР.

Из-за отсутствия режима благоприятствования советский экспорт в США облагался пошлинами, в десять раз превышающими обычные. Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны". В 2002 году Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены.

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