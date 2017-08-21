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Экономика

Ленинградскую область и Карелию "связали" новой дорогой

12:3221.08.2017
(обновлено: 12:42 21.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПроведение строительных работ. Архивное фотоПроведение строительных работ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дали старт реконструкции 20-километрового участка федеральной трассы А-121 "Сортавала", связывающей Ленинградскую область и Карелию.

Реконструкция даст развитие

"Строительство современной скоростной магистрали всегда даёт дополнительный импульс развитию территории. Сокращение времени пути в сторону Приозерска до полутора часов, я уверен, даст дополнительное развитие городу и району, в первую очередь, рекреационное и туристическое", — сказал Дрозденко на церемонии открытия.

Окончание реконструкции намечено на декабрь 2019 года. Строительные работы со 131 по 153 километр предусматривают, в частности, ликвидацию последнего 5-километрого грунтового разрыва на федеральных трассах Северо-Запада России.

Трасса "Сортавала" спроектирована как четырехполосная дорога, с расчетной интенсивностью движения свыше 14 тысяч автомобилей в сутки. Предыдущие пять очередей строительства были введены в эксплуатацию в 2011-2016 гг. Время в пути от Санкт-Петербурга до города Сортавала должно составить всего 4,5 часа.

Минтранс одобрил темпы развития

На церемонии, посвященной началу реконструкции участка трассы А-121, глава Минтранса заявил РИА Новости, что Ленинградская область является ключевым звеном транспортной системы Северо-Запада страны.

"Ленинградская область является ключевым звеном транспортной системы, так как именно здесь проходят основные коридоры севера и юга, запада и востока с выходом к портам Балтийского моря. Мы видим, что это развитие идет в скоординированном режиме и достаточно динамично. Нам за короткий срок, за последние 15 лет удалось за счет развития портов Ленинградской области вернуть ту грузовую базу, которая направлялась в сторону портов Балтики. Сейчас через порты Балтики перегружается не более 5% грузовой экспортной базы России. А совсем недавно это было более 50%. Таким образом Ленинградская область заняла свое прочное место на карте транзитных перевозок не только Северо-Запада и России, но и всей Евразии", — сказал министр.

Соколов отдельно отметил активное строительство дорожной инфраструктуры в регионе, создание путепроводов, динамичную реконструкцию федеральных и областных трасс.

Кроме того, по его словам, в Ленинградской области ведётся скоординированное и динамичное развитие не только дорожной, но и железнодорожной сфер транспорта. "Надеюсь, все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством", — сказал министр транспорта.

Ленобласть — стратегический центр

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России дал поручение субъектам СЗФО усилить работу по ремонту региональных трасс. Для приведения дорожной сети в нормативное состояние с 2017 года меняется принцип финансирования этих работ: на ремонт и содержание областных дорог будет направляться 90% средств дорожного фонда (ежегодно порядка 7 миллиардов рублей) и только 10% – на строительство новых инфраструктурных объектов.

Президент назвал Северо-Запад одним из ключевых логистических центров России. В этой связи очень важным является дальнейшее развитие портовых комплексов и дорожной инфраструктуры для наращивания перевалки российских грузов через отечественные порты.

Важной составляющей этой работы может стать модернизация грузовой паромной линии между ленинградским портом Усть-Луга и Калининградской областью. Со скорым вводом в эксплуатацию участка трассы "Нарва" к порту "Усть-Луга", Ленинградская область увеличит возможности транзитных перевозок.

По мнению президента, реализация проектов по транспортировке сжиженного газа в порту Высоцк и новый проект по перевалке нефтепродуктов компании "Приморск-Развитие" добавят России и Ленинградской области преимуществ в ведении международной торговли.

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