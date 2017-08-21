"Технодинамика" начнет готовить операторов беспилотников

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" планирует создать учебный центр по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе Научно-исследовательского института парашютостроения (входит в "Технодинамика"), заявил журналистам в понедельник гендиректор компании Игорь Насенков.

"На сегодняшний день наша компания не занимается проектированием и производством беспилотных летательных аппаратов, однако мы планируем создать на базе входящего в нашу структуру Научно-исследовательского института парашютостроения в городе Киржач учебного центра, где будут готовить операторов любых типов БПЛА, у нас все для этого есть", — сказал он.

Насенков пояснил, что на территории НИИ парашютостроения сегодня есть полигон для испытаний БПЛА, тренажеры и инфраструктура для проживания специалистов.

Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов.