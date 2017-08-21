Совет директоров банка "Пересвет" избрал своим председателем Дину Маликову

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Совет директоров банка "Пересвет" избрал своим председателем президента, председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, принадлежит "Роснефти") Дину Маликову, следует из материалов банка.

"Избрать председателем совета директоров АКБ "Пересвет" (АО) Маликову Дину Ринатовну", — говорится в сообщении.

Дина Маликова занимает должность президента, председателя правления ВБРР с сентября 2014 года.

Банк России с 21 октября 2016 года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.

Ранее Русской православной церкви принадлежало 35,3% акций банка. Исчезнувший перед крахом банка Александр Швец, экс-предправления банка, являлся конечным бенефициаром 8,9% акций банка. ВБРР, казначейский банк "Роснефти", в конце июня выкупил допэмиссию акций "Пересвета" и стал владельцем 99,999989% акций банка.