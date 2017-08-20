Кабмин поддержит производителей оборудования для инвалидов

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Правительство России разрабатывает стратегию по поддержке предприятий, занимающихся производством реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями, за два-три года планируется направить в эту сферу до 1,5 миллиарда рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

Участница форума "Таврида" рассказала президенту о проекте, в рамках которого более 250 инвалидов со всей России сами примут участие в разработке и создании инклюзивной коллекции одежды полного цикла. "Хочу попросить вас, как самого медийного человека России и мира, <…> принять участие в данном проекте", — попросила она.

"Сейчас в правительстве готовится стратегия, связанная с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Эту тему точно совершенно можно и нужно включить в эту стратегию. Там на два-три года достаточно неплохие деньги запланированы — до 1,5 миллиарда, для начала. Ваше направление мы туда включим обязательно", — сказал Путин.

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