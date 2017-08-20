УАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с четвертого сентября

САМАРА, 20 авг — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод вернется к режиму пятидневной рабочей недели с 4 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Как отметили в компании, УАЗ уже в августе перешел в режим 4-дневной рабочей недели вместо заявленного ранее 3-дневного режима. Сейчас на заводе идет работа по формированию портфеля заказов на IV квартал 2017 года.
По словам директора по правовым вопросам ООО "УАЗ" Евгения Береснева, на предприятии принят нормативный акт, согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий пятидневную рабочую неделю с 4 сентября в двухсменном режиме.
Также в сентябре компания планирует начать серийное производство новой модели УАЗ ПРОФИ грузоподъемностью 1,5 тонны.
Ранее сообщалось, что режим трехдневной рабочей недели ввели на заводе УАЗ с 11 августа и до сентября, а в дальнейшем такой график могут продлить до конца года.