УАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с четвертого сентября

САМАРА, 20 авг — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод вернется к режиму пятидневной рабочей недели с 4 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"С 4 сентября 2017 года Ульяновский автомобильный завод возвращается к пятидневной рабочей неделе с двухсменным графиком работы после введенного 11 августа режима неполного рабочего времени", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в компании, УАЗ уже в августе перешел в режим 4-дневной рабочей недели вместо заявленного ранее 3-дневного режима. Сейчас на заводе идет работа по формированию портфеля заказов на IV квартал 2017 года.

По словам директора по правовым вопросам ООО "УАЗ" Евгения Береснева, на предприятии принят нормативный акт, согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий пятидневную рабочую неделю с 4 сентября в двухсменном режиме.

"Кроме того, УАЗ наращивает портфель заказов за счет развития экспортных направлений с Китайской Народной Республикой, Индонезией, Вьетнамом, рядом стран Латинской Америки и Южной Африки. В настоящее время данные регионы остаются перспективными направлениями для увеличения экспортных поставок автомобилей УАЗ", — отметили в компании.

Также в сентябре компания планирует начать серийное производство новой модели УАЗ ПРОФИ грузоподъемностью 1,5 тонны.

Ранее сообщалось, что режим трехдневной рабочей недели ввели на заводе УАЗ с 11 августа и до сентября, а в дальнейшем такой график могут продлить до конца года.