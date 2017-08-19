СМИ рассказали об экспорте угля из КНДР в Юго-Восточную Азию

ТОКИО, 19 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея, которая находится под санкциями ООН, наладила поставки угля и железной руды в страны Юго-Восточной Азии, такие данные содержатся в докладе ООН, который попал в распоряжение агентства Киодо.

До сих пор самым крупным импортером северокорейской продукции был Китай, однако с начала этого года он стал сокращать объемы закупок. "После того, как Китай в середине февраля запретил поставки из КНДР угля, Северная Корея переключилась на Малайзию и Вьетнам", — ссылается агентство на текст доклада.

Согласно обнародованным в докладе данным, только с февраля этого года за 6 месяцев в страны Юго-Восточной Азии было поставлено продукции на 270 миллионов долларов. Доклад отмечает, что мировому сообществу пока не удается блокировать источники финансирования для ракетной и ядерной программ КНДР. "Наметилось ослабление процессов по уничтожению оружия массового поражения", — приводит агентство выдержку из доклада.

После двух ядерных испытаний в прошлом году мировое сообщество ввело лимит на импорт продукции из КНДР до 400 миллионов долларов, полностью запрещая сделки даже в рамках этой квоты с организациями, имеющими отношение к ракетной или ядерной программам, однако это оставляло официальную лазейку для подобных сделок ввиду непрозрачности.

СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую запрет импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США. По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на треть.