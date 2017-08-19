ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости. Самолет Ил-96-400, собираемый на Воронежском авиазаводе, позволит российским самолетам вернуть себе рынок внутренних авиаперевозок, сообщил в Воронеже на торжественном мероприятии по случаю 85-летия авиазавода зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, самолет Ил-96-400 создавался как транспортный "на базе легендарного 96-го самолета".

"И этот самолет Ил-96-400 станет очень важной вехой для того, чтобы мы начали выцарапывать сначала, а потом отдирать обратно себе рынок наших внутренних авиационных перевозок, в том числе дальнемагистральных", — сказал Рогозин.

"И мы это сделаем, потому что мы опираемся на тот уникальный опыт, на те традиции, на ту преданность своему делу, которая всегда характеризовала воронежских авиастроителей", — отметил вице-премьер.

Рогозин также отметил, что завершаются работы, связанные с предстоящим испытанием самолета легкого военно-транспортного класса Ил-112В, который должен заменить парк самолетов Ан.

Самолет Ил-96-400 является глубокой модернизацией Ил-96-300 с четырьмя двигателями ПС-90А-1 тягой 17,4 тысячи кгс и улучшенной авионикой. Максимальная взлетная масса воздушного судна — 270 тонн, максимальная дальность полета — 12 тысяч километров.