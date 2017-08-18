В Рязанской области реализуют проект "Цифровая экономика"

РЯЗАНЬ, 18 авг — РИА Новости. Социально значимые проекты "Цифровая экономика" и "Активный гражданин" будут реализовываться на территории Рязанской области, сообщает правительство региона.

Презентация проектов состоялась 18 августа на совещании в региональном правительстве, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. Глава региона отметил, что проекты "Цифровая экономика" и "Активный гражданин" имеют большую социальную значимость. Проект "Цифровая экономика" реализуется в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

"Соответствующая программа была утверждена правительством РФ, и в ближайшее время Рязанская область должна активно приступить к ее реализации. Это необходимо для того, чтобы наша экономика развивалась в современном формате, была конкурентной", – сказал Любимов.

По словам главы региона, интеграция в цифровое пространство позволит выйти на качественно новый, современный уровень развития экономики, социальной сферы. "Нам необходимо в этом участвовать, активно внедрять новые методы работы, чтобы получить хорошую динамику развития региона", – добавил Любимов.

По информации правительства области, реализация проекта "Цифровая экономика" в регионе будет идти по нескольким направлениям. В частности, они включают адаптацию нормативно-правовой базы, подготовку квалифицированных кадров, создание IT-инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, развитие и внедрение прикладных решений для нового качества использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере государственного и муниципального управления, образования, здравоохранения, управления городским хозяйством и других отраслях экономики. В реализации программы в Рязанской области примут участие органы власти всех уровней, а также ведущие высшие учебные заведения и предприятия региона.

Говоря о проекте "Активный граждан", Николай Любимов отметил, что подобные сервисы успешно функционируют во многих регионах РФ. По его словам, проект направлен на развитие гражданской активности, призван дать людям реальную возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом.

"Сервис дает возможность каждому неравнодушному человеку участвовать в общественно значимых делах, если сам того захочет. С его помощью жители региона вне зависимости от места жительства смогут донести до властей свое отношение к тем или иным решениям, высказать пожелания, внести предложения", — сказал глава области.

Интерактивный портал проекта предусматривает несколько сервисов: "Жалобы и предложения", "Видеоматериалы", "Народное голосование". Любимов поручил в короткие сроки проработать все технические моменты, связанные с функционированием сервиса, чтобы можно было запустить портал в тестовом режиме, а также разработать документы, регламентирующие его работу. "Нужно сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться этим сервисом, чтобы он действительно работал", – отметил Любимов.

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