Новак заявил, что украинская ГТС неконкурентоспособна без модернизации

ИЗМИР (ТУРЦИЯ), 18 авг — РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) неконкурентоспособна без модернизации, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

"Газотранспортная система Украины не просто старая, а технологически и морально устаревшая. Все новые проекты, которые реализуются, в том числе "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — это крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются по совершенно новым технологиям, более дешевым, конкурентноспособным, с большими параметрами давления, скоростью передачи, меньшими потерями и так далее. Поэтому, на мой взгляд, украинская газотранспортная инфраструктура, если ее не модернизировать, неконкурентоспособна", — сказал Новак, отвечая на вопрос, как Минэнерго РФ оценивает риски прокачки газа в Европу зимой через Украину.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.