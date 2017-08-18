Новак рассказал, когда Иран начнет поставлять нефть "в обмен на товары"

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Поставки нефти из Ирана по программе "нефть в обмен на товары" могут начаться в течение месяца, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

"Мы отрабатываем последние детали с ними, нормативные документы. На ваш вопрос я отвечу: в течение месяца", — сказал Новак, отвечая на вопрос, начаты ли поставки нефти из Ирана по программе "нефть в обмен на товары".

В начале марта глава Минэнерго РФ говорил, что объем закупок нефти в Иране в рамках сделки "нефть в обмен на товары" может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский говорил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в год.