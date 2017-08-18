Новак рассказал о подготовке к снятию ограничений на ввоз турецких овощей

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Россия к 13 сентября подготовит документы для отмены ограничений на поставки из Турции сельхозпродукции, кроме томатов — по вопросу их импорта будут подготовлены предложения, учитывающие сезонный фактор, сообщил журналистам министр энергетики РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак.

"Мы нацелены на снятие ограничений. У нас остались некоторые позиции, в частности, томаты, кабачки, латук и еще ряд позиций… Договорились, что 13 сентября будет рабочая группа проведена по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии, и к этой дате уже будут разработаны необходимые документы на снятие ограничений на все оставшиеся виды сельскохозяйственной продукции", — сказал Новак в кулуарах 86-й Измирской международной ярмарки.

"По томатам отдельно будут подготовлены предложения в соответствии с совместным заявлением, по либерализации торговли, но конкретные параметры будут между нашими министерствами сельского хозяйства проработаны с учетом сезонного фактора, как это было в поручении", — добавил министр.

Он выразил уверенность, что эти вопросы будут урегулированы к заседанию российско-турецкой межправительственной комиссии 20 октября в Татарстане. "13 сентября рабочая группа по развитию сельского хозяйства по торгово-экономическому сотрудничеству, а межправкомиссия будет 20 октября, и мы надеемся и уверены, что к этому времени все будет понятно и четко", — подчеркнул Новак.

По его словам, поставки российского зерна в Турцию сейчас не обсуждались, поскольку этот вопрос был снят еще весной. "Мы обозначили вопрос, касающийся снятия запретов и разрешения на поставку в Турцию мяса говядины, птицы — животноводческой продукции, которая производится в РФ, по которой есть на сегодняшний день запрет, связанный с установлением требований к качеству продукции. Мы считаем, что между предприятиями и министерствами сельского хозяйства должны быть проведены соответствующие консультации, и выработаны решения. Мы считаем, что это путь с двух сторон должен быть", — отметил глава Минэнерго.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.