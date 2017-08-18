Жилищные организации Красноярского края задолжали СГК 4,4 млрд рублей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Задолженность жилищных организаций — управляющих компаний и ТСЖ Красноярского края — перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) в течение января-июля текущего года выросла на 25,7%, до 4,4 миллиарда рублей.

"Долг управляющих компаний из Красноярска за услуги тепловой энергии на 1 августа 2017 года превысил 1,7 миллиарда рублей (без учета задолженности ООО "ГУК "Жилфонд", которая является внутрикорпоративной. Задолженность жилищных организаций, которые раньше управлялись "Жилфондом", а сейчас находятся в стадии банкротства, составляет 1,8 миллиарда рублей). При этом свыше трети долгов приходится на пятнадцать крупнейших организаций-неплательщиков: их долг в августе превысил 659 миллионов рублей", — уточняется в сообщении.

Компания обращает внимание жителей домов, которые проживают под управлением компаний-неплательщиков, о необходимости обращать внимание на то, в каком объеме и в какие сроки управляющая компания рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией, и не переводятся ли оплаченные жителями деньги за коммунальные услуги не по назначению.

Для снижения долговой нагрузки владельцы недвижимости имеют право выступить с инициативой по переводу расчетов между управляющей компанией и жителями на прямые платежи ресурсоснабжающей организации (РСО). Для этого жителям необходимо принять соответствующее решение на собрании собственников жилья.

Кроме того, жилищная организация вправе самостоятельно перевести оплату ресурсов на условие расщепления платежей. В этом случае банковская организация производит перечисление средств за коммунальные услуги напрямую организации, которая их оказывает, а деньги за содержание жилого фонда поступают на счет управляющей компании.