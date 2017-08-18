Источник рассказал, что грозит работнику "Альфа-Капитала" за письмо-инсайд

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Действия сотрудника УК "Альфа-Капитал", разославшего письмо о наличии проблем в ряде крупных российских банков со ссылкой на непубличную информацию, может быть расценены как нарушение закона об инсайдерской информации, что повлечет за собой дисквалификацию, заявил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Распространение непубличной информации среди клиентов может рассматриваться как нарушение закона об инсайдерской информации. Сотрудник может быть дисквалифицирован", — сказал собеседник агентства.

В среду газета "Ведомости" написала, что УК "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В разосланном письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Сама УК "Альфа-Капитал" уже заявила, что в письме была изложена личная точка зрения ее сотрудника, и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении данных банков она не обладает.

"В последнее время на рынке ценных бумаг, в связи с низким сезоном, не так много новостей, но мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — "ФК Открытие", БИН, МКБ и Промсвязьбанк. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью… ", — говорилось в том самом комментарии директора по работе с состоятельными клиентами "Альфа-Капитала" Сергея Гаврилова.

Ситуация стала предметом для проверок регуляторов: ЦБ вызвал на опрос данного сотрудника, а Федеральная антимонопольная служба России направила запрос в "Альфа-Капитал". В пресс-службе ФАС заявили, что ответ от компании ведомство ждет до 21 августа и по итогам анализа сделает вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В четверг ФАС получила обращение ЦБ с просьбой проверить УК "Альфа-Капитал" на предмет недобросовестной конкуренции. После его получения замглавы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров сообщил РИА Новости, что ФАС не позднее понедельника вынесет компании предупреждение по признаку недобросовестной конкуренции. Он уточнил, что одним из возможных последствий предупреждения станет отзыв письма аналитика.