Глава Татарстана назвал дату заседания российско-турецкой межправкомиссии

ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в конце октября в Татарстане, сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе пленарной сессии 86-й Измирской международной ярмарки.

"В ближайшее время, пока договорились на 20 октября, состоится в Республике Татарстан заседание российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", — сказал глава Татарстана.

По словам Минниханова, Турецкая республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, суммарные инвестиции турецких партнеров в регион составили около 2 миллиардов долларов. На территории Татарстана работает 10 крупных турецких заводов по производству гигиенической продукции, листового и автомобильного стекла, кузовных деталей, спецтехники, карданных валов и других товаров.

"Надеюсь, в ходе форума наработаем новые проекты… Мы заинтересованы, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, также мы сейчас прорабатываем вопросы присутствия нашего бизнеса в турецких проектах и готовы создавать хорошие условия для наших партнеров", — заключил Минниханов.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, пригласил представителей турецкого и российского бизнеса присоединиться к работе межправкомиссии.

Правительство России приняло решение об участии страны в 86-ой Измирской международной ярмарке, проходящей 18-22 августа 2017 года, для активизации деятельности деловых кругов России и Турции. России присвоен статус страны-партнера события.

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