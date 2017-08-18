Новак рассказал о влиянии санкций США на "Турецкий поток"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Турецкий поток" будет реализован в срок вне зависимости от принятого в США закона, расширяющего санкции против России, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается закона, принятого и подписанного в Соединенных Штатах Америки, по нему очень много неопределенности. И, конечно, мы на сегодняшний день исходим из того, что этот проект будет реализован в сроки, в соответствии с планами", — подчеркнул глава Минэнерго РФ.
Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).