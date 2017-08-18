"Швабе" разработал новое оптоволокно для DPSS-лазеров

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" создал оптическое волокно с сердцевиной квадратной формы для диодных систем накачки твердотельных лазеров, на 15% снижающее потери излучения при стыковке с лазерным модулем накачки, сообщает пресс-служба холдинга.

Новое волокно изготовлено из кварцевого стекла и предназначено для диодных систем накачки DPSS-лазеров различной мощности, использующихся для высокоточной обработки материалов и в медицине, в частности, в лазерной хирургии, офтальмологии и стоматологии.

"Разработка нашего предприятия в настоящее время не имеет аналогов в России. Она обладает несколькими преимуществами перед оптоволокном, в котором сердцевина круглой формы. Как показало испытание опытных образцов, в новинке обеспечивается более равномерное распределение мощности по сечению пучка. Помимо этого она на 15% снижает потери излучения при стыковке с лазерным модулем накачки", — сообщил первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов.

Новое оптическое волокно разработано специалистами предприятия холдинга — НИТИОМ Всероссийский научный центр "ГОИ имени С.И. Вавилова". Как сообщает пресс-служба, в настоящее время институт ведет переговоры с потенциальным заказчиком, в серийное производство изделие планируется запустить в конце 2017 года.