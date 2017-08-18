В Крыму рассказали о странах, интересующихся поставками зерна из республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Импортеры целого ряда стран, в том числе Сирии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии, заинтересованы в поставках крымского зерна, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Есть предложения в Сирию, Иран, Ирак, Дубай, Саудовскую Аравию. Очень много таких стран, которые не выращивают хлеб, но запросы есть", — сказал Рюмшин журналистам.

В этом году крымские аграрии, по его словам, намолотили рекордный за последние годы урожай зерновых — 1,744 миллиона тонн. Согласно данным Минсельхоза РФ, в 2016 году этот показатель по Крыму составил около 1,3 миллиона тонн в чистом весе.

При этом Рюмшин отметил, что с Крымом пока не работают крупные импортеры.

"У нас нет сильного импортера, потому что ни в Севастополь, ни в Керчь не заходит ни одно иностранное судно. Мы под санкциями. Сегодня выход какой мы видим – это мелкие суда должны вывести в Новороссийск, перегрузить и отправить общей партией", — сказал министр.

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