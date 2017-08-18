Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту на данных по снижению запасов в США, а также удешевлении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию 14.12 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,10% — до 51,08 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,17%, до 47,17 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цены на нефть опускались. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 93,50 пункта.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились только на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей, до 472,342 миллиона баррелей.

"Снижение коммерческих запасов (нефти — ред.) в США благоприятно сказывается на (стоимости нефти — ред.), и я также думаю, что высокий спрос на сырье в США, в особенности на бензин, тоже этому способствует", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика PVM Oil Associates Тамаса Варга (Tamas Varga).

Эксперт отметил и влияние на нефтяные цены удешевления доллара к мировым валютам. Ослабление американской валюты делает торгуемую в долларах нефть дешевле для держателей других валют. Это поддерживает спрос на "черное золото".

Трейдеры продолжают ожидать данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США по итогам недели. BHGE опубликует статистику позднее в пятницу. По итогам завершившейся 11 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на пять штук, или на 0,52%, до 949 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 468 штук, или в 1,97 раза.

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