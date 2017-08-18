Турция рассчитывает на отмену ограничений на экспорт томатов в Россию

ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Турция рассчитывает на снятие запрета на поставку томатов в Россию, заявил журналистам министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в Измире в пятницу.

"У нас шутят, что помидоры стали символом российско-турецких отношений. В ближайшее время рассчитываем на положительный результат переговоров с российской стороной о снятии ограничений (на их поставку)", — сказал турецкий министр на полях 86-й Измирской международной многоотраслевой выставки, в которой Россия участвует в качестве страны-партнера.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.