ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара и Москва решили практически все вопросы по снятию торговых ограничений, окончательно проблема будет решена до заседания российско-турецкой межправкомиссии в Казани 20 октября, заявил РИА Новости министр экономики Турции Нихат Зейбекчи

"Мы решили практически все вопросы с нашими российскими коллегами относительно торговых ограничений. Остались один-два совсем мелких вопроса, касающиеся сельхозпродукции — мяса, молочных продуктов, курятины. По всем основным вопросам мы договорились. Я уверен, что до 20 октября, когда мы снова встретимся в Казани на заседании межправкомиссии, все проблемы будут решены полностью. Потому что обе стороны на это настроены", — сказал турецкий министр на полях 86-й Измирской международной многоотраслевой выставки, в которой Россия участвует в качестве страны-партнера.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.