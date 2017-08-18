Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину

ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Польша рассматривает увеличение поставок газа на Украину, сообщил заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNiG Мачей Возняк на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

"Наш экспорт газа на Украину продолжается. Мы анализируем возможность увеличения присутствия на этом рынке, но еще не время оглашать эти решения", — сказал Возняк.

Он отметил, что компания удовлетворена результатами работы с Украиной и пообещал под конец года представить "многообещающие итоги" относительно поставок газа на Украину.

"Укртрансгаз" в начале июля сообщил, что Украина за первое полугодие закачала в свои хранилища 3,7 миллиарда кубометров газа собственной добычи и из Европы, не используя российский газ. Компания также сообщила, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубометров газа из стран Европы, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего газа традиционно поступило на Украину по словацкому маршруту – 5,6 миллиарда кубов (80%), с польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.