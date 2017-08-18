Леонтьев назвал единственный способ мирного урегулирования спора с АФК

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Роснефть" видит единственную возможность мирного урегулирования спора с АФК "Системой" — удовлетворение требований нефтекомпании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Ранее в пятницу АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить на месяц разбирательство по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей для изучения новых доказательств истца и возможного мирного урегулирования спора.

"Возможность мирного урегулирования существует всегда — это удовлетворение наших законных требований", — прокомментировал Леонтьев.

Арбитраж Башкирии рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году. На предыдущем заседании 11 августа суд обязал стороны представить дополнительные документы.

"Формальным основанием для этого (просьбы АФК отложить разбирательство — ред.) служат те документы многочисленные, которые "Башнефть" предоставила суду в соответствии с поручением суда об истребовании дополнительных доказательств. "Башнефть" предоставила все дополнительные доказательства, подлежащие истребованию судом по всем пунктам, плюс доказательства о несвязанности реорганизации, проведенной АФК "Системой" в "Башнефти" с якобы существовавшими планами IPO "Башнефти", — сообщил Леонтьев.

"И на момент нашего с вами разговора были предоставлены доказательства того, что "Система" не могла не знать о незаконности приобретения ею и владения ею акциями Башнефти". В частности, переход активов к структурам Рахимова (бывший гендиректор "Башнефти" Урал Рахимов — ред.), у которого, как известно, приобретались акции "Башнефти" "Системой", был признан незаконным судами в 2005, 2007 и 2009 годах", — отметил пресс-секретарь "Роснефти".