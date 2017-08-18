Эксперт назвал экономики России и Турции взаимодополняющими

ИЗМИР (ТУРЦИЯ), 18 авг — РИА Новости. Россия и Турция имеют взаимодополняющие экономики, так как каждая из стран обладает товарами, которых нет у другой, заявил председатель российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев в ходе пленарной сессии 86-й Измирской международной ярмарки.

"Экономики России и Турции — не конкурирующие, а наоборот, взаимодополняющие: того, что есть в России, нет в Турции, и наоборот", — сказал Паланкоев.

Он напомнил, что основой российских поставок в Турцию являются углеводороды, черная металлургия, уголь, растительные масла, овощи и так далее. Из Турции в Россию поставляются машины, оборудование, текстиль, обувь, металлы и так далее. "Но я уверен, что это не все отрасли, по которым есть возможность работы", — сказал он.

По его словам, в последние годы товарооборот между странами в денежном выражении упал, в том числе из-за изменения курсов национальных валют. "Однако этот год показывает, что динамика хорошая: в первом квартале 2017 года товарооборот вырос примерно на 20%, по результатам полугодия — на 27,5%", — подчеркнул он.

Правительство России приняло решение об участии страны в 86-ой Измирской международной ярмарке, проходящей 18-22 августа 2017 года, для активизации деятельности деловых кругов России и Турции. России присвоен статус страны-партнера события.

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