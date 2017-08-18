Новак озвучил сумму инвестиций турецких компаний в Россию

ИЗМИР (ТУРЦИЯ), 18 авг — РИА Новости. Инвестиции турецких компаний в Россию составляют более 10 миллиардов долларов, столько же вложили в Турцию российские предприниматели, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе сессии 86-й Измирской международной ярмарки.

По его словам, сейчас есть широкие возможности для инвестирования в различные отрасли экономики: в сельское хозяйство, промышленность и другие сферы.

Он напомнил, что лидеры двух стран поставили задачу довести товарооборот между странами до 100 миллиардов долларов. Для этого создана нормативная база экономического сотрудничества, которая постоянно совершенствуется.

В свою очередь председатель российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев отметил, что российская и турецкая экономики дополняют друг друга: "Того, что есть в России, нет в Турции, и наоборот".

Измирская международная ярмарка проходит 18-22 августа. Россия выступает в качестве страны-партнера события.