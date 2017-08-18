Додон заявил о наращивании экспорта молдавских овощей и фруктов в Россию

КИШИНЕВ, 18 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о существенном наращивании объемов экспорта овощей и фруктов в РФ.

"Как бы ни старалось правительство и парламентское большинство испортить отношения с Россией, ничего не получается. Цифры говорят сами за себя", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент отметил, ссылаясь на данные Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, что из 9,3 тысячи тонн овощей, которые Молдавия экспортировала с января по июль 2017 года, 8,8 тысячи тонн пришлись на страны СНГ, из которых 8,18 тысячи тонн были отправлены в РФ. При этом за 2016 год Молдавия экспортировала в Россию всего 981 тонну овощей, а в целом в страны СНГ – 1836 тонн, добавил он.

Как подчеркнул Додон, в то же время в страны Евросоюза с января по июль 2017 года республика экспортировала всего 575 тонн овощей. За этот же период страна отправила 108 тысяч тонн фруктов, из которых 107 тысяч тонн попали на рынок СНГ (103 тысячи — в Россию). В ЕС Молдавия отправила чуть больше тысячи тонн фруктов.

"Эти цифры в очередной раз доказывают, что никакие политические провокации не могут изменить естественный ход вещей и негативно повлиять на экономическую составляющую наших стратегических отношений с Россией. Работаем дальше", — добавил Додон.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. До этого он возглавлял Партию социалистов республики. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".