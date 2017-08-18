Эстонская госкомпания хочет продолжить закупать вагоны в России

ТАЛЛИН, 18 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Совет эстонской государственной железнодорожной компании EVR Cargo намерен продолжить проект по закупке вагонов в России, однако окончательное решение должно принять государство, сообщил в пятницу председатель совета предприятия Неэме Йыги.

На прошедшем в четверг совещании EVR Cargo совет фирмы дал согласие на проведение второго этапа бизнес-проекта по закупке вагонов в России. Теперь необходимо согласовать ведение дел на территории РФ с собственником предприятия – Эстонской республикой.

"Поскольку проект выходит за рамки повседневной экономической деятельности и установленных нормативов, мы решили попросить согласия акционеров", — сказал Йыги изданию Postimees, отметив, что 100% акций компании принадлежит государству.

По словам Йыги, который был критично настроен к бизнес-плану правления EVR Cargo, совет все же согласился с правлением компании, отметив, что проект содержит определенные риски. "Я и в этот раз отметил, что, по моей оценке, риски выше обычного, но если акционер хочет эти риски принять, то предприятие должно сделать все от него зависящее, чтобы эти риски никогда не реализовались, а результат был бы хорошим", — подчеркнул он.

Ранее EVR Cargo объявила, что правление предприятия предложило совету компании бизнес-план: взять кредит, заказать на российских заводах 600 контейнерных платформ и 400 полувагонов на сумму 35 миллионов евро и сдавать их в аренду крупным транспортным фирмам. Для снижения риска планировалось учредить в России дочернюю фирму EVR Cargo, которая стала бы сдавать вагоны в аренду, однако компании пришлось пересмотреть свой бизнес-план.

Планы EVR Cargo вызвали волну критики со стороны некоторых политиков, главным образом из Реформистской партии, которая после нескольких лет управления страной была вынуждена в этом году уйти в оппозицию после смены правящей коалиции. Так, депутат Европарламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт призывал запретить EVR Cargo покупку вагонов в России, заявив, что РФ использует эстонскую госкомпанию для обхода санкций ЕС. В июле совет предприятия решил приостановить реализацию плана по покупке и сдаче в аренду вагонов до рассмотрения подробного бизнес-плана, который должно представить правление компании.