В рамках ВЭФ-2017 впервые пройдет форум молодых предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения – Дальний Восток" впервые пройдет накануне Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

"Форум молодых предпринимателей состоится в "нулевой" день форума, 5 сентября, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Впервые на мероприятии президентского уровня формируется площадка именно для приморского бизнеса", — говорится в сообщении.

Одна из секций форума будет посвящена выходу российских компаний на азиатские рынки. Также участники обсудят внедрение на Дальнем Востоке лучших российских и мировых предпринимательских практик через франшизы.

Ранее сообщалось, что молодежная программа Восточного экономического форума пройдет с 1 по 5 сентября в ДВФУ. В эти дни более 400 дальневосточников в возрасте до 35 лет спроектируют участие молодежи в госпрограммах и проектах развития ДФО. Результаты работы они представят 5 сентября на заседании с участием региональных властей, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Галушки.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников из более 50 стран.