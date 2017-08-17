Рубль уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Елена Лыкова. Курс рубля в четверг растет к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, поднявшимися в район 51 доллара за баррель по марке Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.38 мск снижался на 30 копеек – до 59,08 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 69,37 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,29% — до 50,92 доллара за баррель.

Нефть отбросила доллар ниже 59

На вечерних торгах отечественная валюта усилила рост, курс доллара упал ниже 59 рублей впервые с 21 июля на фоне роста цены на нефть марки Brent. Европейская валюта снижается к рублю более чем на 0,7% как за счет роста нефтяных котировок, так и за счет ее ослабления на международном рынке форекс.

После значительного провала во второй половине дня нефтяных котировок до 50,01 доллара за баррель марки Brent цены на энергоноситель развернулись вверх и пытаются закрепиться в районе 51 доллара за баррель.

Кроме нефти рубль поддерживает приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Рубль демонстрирует поразительную устойчивость, но на это у него есть причины, считает Анна Бодрова из "Альпари".

"Не стоит сбрасывать со счетов общее нейтральное отношение мировых инвесторов к риску — пока все тихо и в экономическом, и в геополитическом плане, спрос на валюты развивающихся стран возвращается. Правда, положительная поддержка для российской валюты актуальна только в моменте — в среднесрочной перспективе есть шанс, что тучи над "россиянином" будут темнее и темнее", — считает она.

Прогнозы

"Если мы завтра увидим продолжение дальнейшего роста стоимости энергоносителей, рубль вполне ожидаемо также продолжит свое укрепление", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

До закрытия вечерней сессии рубль поддержит нефть и налоговый период, замечает Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Пробой уровня в 59 рублей за доллар может стать сигналом к дальнейшему снижению доллара и увеличить вероятность достижения им отметки 57,5 рубля, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"В рамках вечерней сессии нефть марки Brent может попытаться продолжить рост и подняться выше 51 доллара за баррель, что будет способствовать спросу на российские активы. Ожидаю, что во второй половине торгов американские площадки отыграют часть своих потерь. В результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат "вечерку" на положительной территории", — говорит аналитик.