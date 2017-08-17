Доходы россиян снизились в июле на 0,9%

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы населения РФ в июле 2017 года снизились на 0,9% в годовом выражении, в январе-июле спад составил 1,4%, говорится в оперативном докладе Росстата.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июле 2017 года снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-июле 2017 года — на 1,4%", — говорится в документе статистического ведомства. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в июле выросли на 4,6%. Рост показателя в январе-июле составил 3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле, по оценке Росстата, составила 39,355 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 8,6%, в январе-июле — на 7,5%.