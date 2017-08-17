По больному месту: что будет с банками из письма УК "Альфа-Капитал"

МОСКВА, 17 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Банк "Открытие", Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк находятся в зоне риска, к осени "ситуация вокруг них может быть окончательно решена" — об этом управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов в разосланном 16 августа письме. Позже пресс-служба банка сообщила, что "это было мнение частного менеджера компании". Можно ли считать это "недобросовестной конкуренцией" и есть ли у четырех указанных банков какие-либо признаки нестабильности — в материале РИА Новости.

О каких рисках предупреждалось в письме "Альфа-Капитал"

"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков: "ФК Открытие", "Бина", Московского Кредитного Банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие", — говорилось в письме, которое разослали своим клиентам в УК "Альфа-Капитал".

Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации" (банка-эмитента), скорее всего, будут списаны полностью", уточнялось в письме, выдержки из которого привели "Ведомости". Отмечалось, что УК закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовала своим клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России". Письмо рассылалось от имени директора по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова.

Представители всех четырех банков опровергли сообщения о проблемах. Центробанк попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, не является ли это недобросовестной конкуренцией. Гаврилова вызвали для беседы в ЦБ. В самом "Альфа-капитале" заявили, что проверят работу автора рассылки на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности. Там также сообщили, что не обладают какой-либо непубличной негативной информацией в отношении всех четырех банков, а письмо о рисках — "личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании".

Все четыре указанных в письме банка входят в топ-15: по данным "РИА-Рейтинг" на 1 июля, банк "Открытие" находился на шестом месте по размеру активов, "Промсвязьбанк" — на девятом (оба банка входят в число системообразующих), МКБ — на десятом и Бинбанк — на 12-м месте. Банк "Открытие" в тот же день, 16 августа, опубликовал свою финансовую отчетность, из которой следовало, что его ликвидные активы сократились за месяц почти вдвое: с 1,23 триллиона до 721 миллиарда рублей (большей частью средства из банка забирали не физические лица, а госкомпании). В итоге он спустился на восьмое место с шестого.

Можно ли считать письмо "недобросовестной конкуренцией"

Отчетность МКБ, Промсвязьбанка и Бинбанка не показала крупных проблем: существенных оттоков капитала из них не наблюдалось.

"Рассылка подобных писем — это "чистый маркетинг", — заявил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. По его словам, управляющая компания "имеет полномочия от клиентов самостоятельно принимать те или иные инвестиционные решения в рамках доверительного управления активами, поэтому никогда не рассылает своим клиентам рекомендации продавать, покупать, убегать и так далее".

"Любой совет финансиста должен опираться на реальные цифры и факты, на финансовые результаты деятельности компаний, данные о долгах и выручке, на основании которых делается вывод о справедливой стоимости актива и дается рекомендация покупать, держать или продавать бумаги тех или иных компаний или банков", — пояснил Лосев.

Еще в двух управляющих компаниях — УК "Атон" и в группе БКС от комментариев отказались. Директор инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин сообщил, что история "настолько чувствительная для рынка и для коллег, что чем меньше скажешь, тем лучше". Управляющий директор УК "Финам менеджмент" Владимир Твардовский, в свою очередь, указал, что нельзя считать рассылку письма "недобросовестной конкуренцией", если оно было направлено ограниченному числу клиентов, которые подписали соглашение о неразглашении информации.

"Но если такая информация потенциально могла оказаться доступной широкому кругу лиц, это неприятная ситуация и для аналитика, и для УК, потому что за свои слова нужно отвечать", — добавил Твардовский.

Письмо, вероятно, рассылал сотрудник отдела продаж, а не аналитик, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. По его словам, в задачи "сейлзов" входят консультации по поводу приобретения, держания, продажи ценных бумаг и других активов — так называемые торговые идеи. "В рамках своих компетенций он мог рекомендовать клиентам все что угодно, это его работа, а клиенты могли следовать или не следовать рекомендациям", — отметил эксперт.

Что не так с банком "Открытие", Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком

По мнению директора УК "Финам менеджмент", рекомендации сотрудника "Альфа-Капитал" могли быть основаны на анализе опубликованных еще до 16 августа балансов банков. "В динамике многое видно, другое дело, что многие предпочитают не смотреть, некоторые аналитики считают: этот банк too big to fail (в переводе с английского — "слишком велик, чтобы обанкротиться". — Прим. ред.), а некоторые смотрят и видят: плохо вот здесь и здесь", — отметил эксперт.

Твардовский уточнил, что сам не анализировал баланс банка "Открытие", поэтому не может ничего сказать по поводу его перспектив. В то же время информация, которая содержалась в письме, по его словам, для участников финансового рынка не добавила ничего нового. "Но на самом деле у ЦБ много рычагов в руках, чтобы не дать развития негативной динамике", — заключил Твардовский.

"У каждого из банков есть определенные сложности. Но Бин — за ним уже все давно следят, у его владельца (Михаила Гуцериева. — Прим. ред.) есть по крайней мере "Русснефть". А "Открытие" имеет хорошие партнерские отношения с ВТБ и рядом других крупных банков, думаю, им не нужно, чтобы наступил коллапс "Открытия", — указал Лосев. По его мнению, даже если с "Открытием" что-то произойдет, это будет носить характер более плавного сокращения активов, и банк просто перейдет из топ-10 в топ-20. У МКБ и "Промсвязьбанка" бизнес иной, чем у первых двух: это универсальные банки, хотя и они тоже инвестируют в недвижимость и в девелоперские проекты. "Не секрет, что в сегменте недвижимости существуют определенные проблемы, но у этих банков есть также и серьезные клиенты и акционеры со связями", — отметил он.

Можно ли судить о надежности банков по рейтингам

Российские и международные кредитные агентства в июне-июле сообщали о понижении рейтингов всех четырех банков или о подтверждении их не очень высокого уровня. Так, в июле агентство АКРА присвоило банку "Открытие" рейтинг "ВВВ-" с прогнозом "стабильный". Это лишило банк возможности привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Сообщалось, что это первый случай, когда агентство присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. Для сравнения: рейтинг "Альфа-банка" находится на уровне "АА", Московского кредитного банка — "А-". Ранее, в июне, крупные клиенты банка забрали из него больше 100 миллиардов рублей депозитов.

Международное агентство S&P в июне подтвердило рейтинг Бинбанка "В" с прогнозом "стабильный". При этом аналитики выделили два основных риска: первый — межбанковский кредит в 563 миллиарда рублей, и второй — высокая доля строительства и недвижимости со "значительным риском" в кредитном портфеле (18,4% на конец 2016 года). В то же время Национальное рейтинговое агентство (НРА) в декабре 2016 года присвоило ему уровень "АА" — надежный. Два аккредитованных ЦБ агентства — АКРА и "Эксперт РА" — рейтинг банку не присваивали.

Рейтинговое агентство Fitch в июне снизило рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с ВВ до ВВ- со стабильным прогнозом (другие три банка агентство не рейтингует). Состояние учреждения при этом нельзя назвать совсем уж критическим, пояснил РИА Новости старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов. "По МКБ я таких рисков не вижу. У банка есть "болячки", как у многих других, но ничего такого, что бы требовало резкого вмешательства", — указал он. По его словам, для России это не самый плохой рейтинг. Что касается цитат из письма аналитика, то "выводы хлесткие, жесткие, но доказательная база пустовата", отметил он.

В свою очередь, кредитное агентство "Эксперт РА" в конце июня отозвало свой рейтинг у МКБ без подтверждения (до этого, в мае, он был присвоен на уровне "ruBBB-" со стабильным прогнозом). Сообщалось, что банк не предоставил необходимую отчетность для оценки. "Промсвязьбанк" через несколько дней получил рейтинг "ruA". Отмечалось, что у банка низкое качество кредитного портфеля, но в его пользу говорит его величина: действительно too big to fail.

По мнению Лосева, рейтинги международных агентств "во многом политизированы", в то же время методология российских рейтинговых агентств не слишком прозрачна. А делать выводы о том, стоит ли пользоваться услугами банка клиенту, можно лишь рассматривая оценки рейтинговых агентств в комплексе с другими показателями.