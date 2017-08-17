По больному месту: что будет с банками из письма УК "Альфа-Капитал"

МОСКВА, 17 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Банк "Открытие", Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк находятся в зоне риска, к осени "ситуация вокруг них может быть окончательно решена" — об этом управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила своих клиентов в разосланном 16 августа письме. Позже пресс-служба банка сообщила, что "это было мнение частного менеджера компании". Можно ли считать это "недобросовестной конкуренцией" и есть ли у четырех указанных банков какие-либо признаки нестабильности — в материале РИА Новости.
О каких рисках предупреждалось в письме "Альфа-Капитал"
"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков: "ФК Открытие", "Бина", Московского Кредитного Банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие", — говорилось в письме, которое разослали своим клиентам в УК "Альфа-Капитал".
Представители всех четырех банков опровергли сообщения о проблемах. Центробанк попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, не является ли это недобросовестной конкуренцией. Гаврилова вызвали для беседы в ЦБ. В самом "Альфа-капитале" заявили, что проверят работу автора рассылки на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности. Там также сообщили, что не обладают какой-либо непубличной негативной информацией в отношении всех четырех банков, а письмо о рисках — "личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании".
Все четыре указанных в письме банка входят в топ-15: по данным "РИА-Рейтинг" на 1 июля, банк "Открытие" находился на шестом месте по размеру активов, "Промсвязьбанк" — на девятом (оба банка входят в число системообразующих), МКБ — на десятом и Бинбанк — на 12-м месте. Банк "Открытие" в тот же день, 16 августа, опубликовал свою финансовую отчетность, из которой следовало, что его ликвидные активы сократились за месяц почти вдвое: с 1,23 триллиона до 721 миллиарда рублей (большей частью средства из банка забирали не физические лица, а госкомпании). В итоге он спустился на восьмое место с шестого.
Можно ли считать письмо "недобросовестной конкуренцией"
"Рассылка подобных писем — это "чистый маркетинг", — заявил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. По его словам, управляющая компания "имеет полномочия от клиентов самостоятельно принимать те или иные инвестиционные решения в рамках доверительного управления активами, поэтому никогда не рассылает своим клиентам рекомендации продавать, покупать, убегать и так далее".
"Любой совет финансиста должен опираться на реальные цифры и факты, на финансовые результаты деятельности компаний, данные о долгах и выручке, на основании которых делается вывод о справедливой стоимости актива и дается рекомендация покупать, держать или продавать бумаги тех или иных компаний или банков", — пояснил Лосев.
Еще в двух управляющих компаниях — УК "Атон" и в группе БКС от комментариев отказались. Директор инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин сообщил, что история "настолько чувствительная для рынка и для коллег, что чем меньше скажешь, тем лучше". Управляющий директор УК "Финам менеджмент" Владимир Твардовский, в свою очередь, указал, что нельзя считать рассылку письма "недобросовестной конкуренцией", если оно было направлено ограниченному числу клиентов, которые подписали соглашение о неразглашении информации.
"Но если такая информация потенциально могла оказаться доступной широкому кругу лиц, это неприятная ситуация и для аналитика, и для УК, потому что за свои слова нужно отвечать", — добавил Твардовский.
Письмо, вероятно, рассылал сотрудник отдела продаж, а не аналитик, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. По его словам, в задачи "сейлзов" входят консультации по поводу приобретения, держания, продажи ценных бумаг и других активов — так называемые торговые идеи. "В рамках своих компетенций он мог рекомендовать клиентам все что угодно, это его работа, а клиенты могли следовать или не следовать рекомендациям", — отметил эксперт.
Что не так с банком "Открытие", Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком
По мнению директора УК "Финам менеджмент", рекомендации сотрудника "Альфа-Капитал" могли быть основаны на анализе опубликованных еще до 16 августа балансов банков. "В динамике многое видно, другое дело, что многие предпочитают не смотреть, некоторые аналитики считают: этот банк too big to fail (в переводе с английского — "слишком велик, чтобы обанкротиться". — Прим. ред.), а некоторые смотрят и видят: плохо вот здесь и здесь", — отметил эксперт.
"У каждого из банков есть определенные сложности. Но Бин — за ним уже все давно следят, у его владельца (Михаила Гуцериева. — Прим. ред.) есть по крайней мере "Русснефть". А "Открытие" имеет хорошие партнерские отношения с ВТБ и рядом других крупных банков, думаю, им не нужно, чтобы наступил коллапс "Открытия", — указал Лосев. По его мнению, даже если с "Открытием" что-то произойдет, это будет носить характер более плавного сокращения активов, и банк просто перейдет из топ-10 в топ-20. У МКБ и "Промсвязьбанка" бизнес иной, чем у первых двух: это универсальные банки, хотя и они тоже инвестируют в недвижимость и в девелоперские проекты. "Не секрет, что в сегменте недвижимости существуют определенные проблемы, но у этих банков есть также и серьезные клиенты и акционеры со связями", — отметил он.
Можно ли судить о надежности банков по рейтингам
Международное агентство S&P в июне подтвердило рейтинг Бинбанка "В" с прогнозом "стабильный". При этом аналитики выделили два основных риска: первый — межбанковский кредит в 563 миллиарда рублей, и второй — высокая доля строительства и недвижимости со "значительным риском" в кредитном портфеле (18,4% на конец 2016 года). В то же время Национальное рейтинговое агентство (НРА) в декабре 2016 года присвоило ему уровень "АА" — надежный. Два аккредитованных ЦБ агентства — АКРА и "Эксперт РА" — рейтинг банку не присваивали.
В свою очередь, кредитное агентство "Эксперт РА" в конце июня отозвало свой рейтинг у МКБ без подтверждения (до этого, в мае, он был присвоен на уровне "ruBBB-" со стабильным прогнозом). Сообщалось, что банк не предоставил необходимую отчетность для оценки. "Промсвязьбанк" через несколько дней получил рейтинг "ruA". Отмечалось, что у банка низкое качество кредитного портфеля, но в его пользу говорит его величина: действительно too big to fail.
По мнению Лосева, рейтинги международных агентств "во многом политизированы", в то же время методология российских рейтинговых агентств не слишком прозрачна. А делать выводы о том, стоит ли пользоваться услугами банка клиенту, можно лишь рассматривая оценки рейтинговых агентств в комплексе с другими показателями.