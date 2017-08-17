Орлов: проект "Белкомур" может быть реализован через структурную ипотеку

АРХАНГЕЛЬСК, 17 авг — РИА Новости. Строительство железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море- Коми-Урал) может стать пилотным проектом внедрения инфраструктурной ипотеки, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании в Калининградской области по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России предложил использовать для реализации транспортных проектов такой механизм как инфраструктурная ипотека.

"Мы предложили Минтрансу России и Минэкономиразвития России рассмотреть проект "Белкомур" как пилотный с применением нового механизма финансирования. Это позволит в ближайшее время определить наиболее эффективные и целесообразные механизмы господдержки проекта и представить инвестору подтверждение наших намерений по его реализации", — приводит комментарий Орлова по итогам совещания пресс-служба регионального правительства.

Механизм инфраструктурной ипотеки предполагает кредитование частными инвесторами государственных проектов по строительству дорог, мостов либо иных объектов на приемлемых для инвесторов условиях.

По словам Орлова, которые приводит пресс-служба, в итоговый протокол совещания включены поручения Минтрансу, связанные с завершением второго этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта "Архангельск". Этот проект ранее был исключен из ФЦП "Развитие транспортной системы России" в связи с сокращением её ресурсного обеспечения.

"Кроме того, дано поручение завершить процедуры по передаче акций ОАО "Аэропорт "Архангельск" и ОАО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" из федеральной в региональную собственность уже в текущем году. Это позволит реализовать Стратегию развития региональных авиаперевозок, в том числе — в части реконструкции и модернизации действующих аэродромов и восстановлению аэродромов, ранее выведенных из реестра. В итоговый протокол также войдёт поручение о поддержке проекта строительства автомобильного моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске с реконструкцией Ягринского шоссе", — добавили в пресс-службе.

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