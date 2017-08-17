Россияне стали реже покупать кофе и шоколад

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий спрос на бутилированную воду, кофе, молоко и шоколад, в июле снизился на 3,2%, говорится в материалах исследования холдинга "Ромир".
Индекс рассчитывают на основе динамики цен и объемов потребления четырех категорий товаров, не являющихся продуктами первой необходимости: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад, которые исследователи назвали "элементарным набором простых удовольствий".
45.5%На путешествиях и развлечениях
22%На одежде и бытовой технике
16.9%На продуктах
15.6%Ни на чем
По данным специалистов, снижению индекса в июле способствовало сокращение объемов покупки всех его составляющих: на 1,4% меньше было куплено воды, на 0,7% меньше кофе, на 0,6% меньше молока и на 0,1% меньше шоколада. Уменьшились в июле и цены — вода подешевела на 9,9%, кофе — на 5%, молоко — на 3,2%. Лишь шоколад подорожал на 0,7%.
"Таким образом, можно констатировать, что у простых удовольствий каникулы продолжаются. Россияне, вероятно, заменяют их летними радостями, как, например, фрукты и мороженое", — полагают специалисты холдинга.