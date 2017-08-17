Россияне стали реже покупать кофе и шоколад

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий спрос на бутилированную воду, кофе, молоко и шоколад, в июле снизился на 3,2%, говорится в материалах исследования холдинга "Ромир".

"Традиционный летний спад индекса "Кофе с Молоком" продолжается второй месяц подряд. По итогам июля индекс простых удовольствий похудел на 3,2% относительно июня и остановился на отметке в 886 процентных пункта. За год же значение индекса увеличилось всего на 2,4%, что значительно ниже уровня накопленной инфляции в 3,9%", — сообщили в компании.

Индекс рассчитывают на основе динамики цен и объемов потребления четырех категорий товаров, не являющихся продуктами первой необходимости: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад, которые исследователи назвали "элементарным набором простых удовольствий".

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22% На одежде и бытовой технике

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Информация о покупках этих продуктов поступает в режиме онлайн с помощью технологии сканирования штрих-кодов от 30 тысяч участников скан-панели домохозяйств в 180 городах России с населением более 100 тысяч жителей. Специалисты отмечают, что индекс "Кофе с молоком" является "объединяющим показателем для разных групп потребителей и фактически демонстрирует экономическую уверенность россиян".

По данным специалистов, снижению индекса в июле способствовало сокращение объемов покупки всех его составляющих: на 1,4% меньше было куплено воды, на 0,7% меньше кофе, на 0,6% меньше молока и на 0,1% меньше шоколада. Уменьшились в июле и цены — вода подешевела на 9,9%, кофе — на 5%, молоко — на 3,2%. Лишь шоколад подорожал на 0,7%.

"Таким образом, можно констатировать, что у простых удовольствий каникулы продолжаются. Россияне, вероятно, заменяют их летними радостями, как, например, фрукты и мороженое", — полагают специалисты холдинга.