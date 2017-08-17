Власти планируют выделить почти 440 млн рублей на поддержку "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство РФ планирует выделить почти 440 миллионов рублей "Автовазу" на сохранение квалифицированных кадров, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает выделение Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей, что позволит обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников "Автоваза", находящихся под риском увольнения, не менее 2 тысяч пройдут переподготовку.
Средства из федерального и регионального бюджетов планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу уволенных работников, расходов на оплату их труда. Также средства пойдут на частичное возмещение расходов на оплату профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.