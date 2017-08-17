Власти планируют выделить почти 440 млн рублей на поддержку "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство РФ планирует выделить почти 440 миллионов рублей "Автовазу" на сохранение квалифицированных кадров, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Мы также выделяем деньги на поддержку работников "Автоваза", на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 миллионов рублей из резервов правительства. Такие решения также предлагаются", — заявил премьер на заседании правительства в четверг.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает выделение Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей, что позволит обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников "Автоваза", находящихся под риском увольнения, не менее 2 тысяч пройдут переподготовку.

Средства из федерального и регионального бюджетов планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу уволенных работников, расходов на оплату их труда. Также средства пойдут на частичное возмещение расходов на оплату профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.