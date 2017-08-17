Тюменские власти будут премировать экономически эффективные муниципалитеты

ТЮМЕНЬ, 17 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области разработало новую систему оценки экономической эффективности деятельности органов местного самоуправления. Десять муниципалитетов, оказавшихся в лидерах рейтинга, получат финансовые гранты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

"Рейтинг будет учитывать различные сферы деятельности, но наибольший удельный вес — 50% — занимает оценка работы местных администраций предпринимательским сообществом. Ключевая задача такой системы — стимулировать развитие экономики и инвестиционной активности в муниципалитетах", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что функции рейтингового комитета будет выполнять экспертная группа. В ее состав входят представители крупных общественных организаций: "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты, Агентства стратегических инициатив в Тюменской области, фонда Инвестиционное агентство Тюменской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

"При разработке модели рейтинга проделана огромная работа. Важно, чтобы методика и показатели были справедливыми, а система была приближена к реалиям",- высказал мнение Владимир Якушев.

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