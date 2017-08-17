Летный образец МС-21 впервые поднимется на высоту 11 км в сентябре

УЛАН-УДЭ, 17 авг – РИА Новости. Летный образец российского самолета МС-21 в сентябре впервые поднимется на высоту 11 километров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Скоро самолет, уже в конце августа, начнет снова летать. Сентябрь — чрезвычайно загруженный месяц, за сентябрь самолет должен подняться более 20 раз в воздух и подняться, в том числе, на высоту не менее 11 тысяч метров", — сказал он.

По его словам, это нужно, чтобы самолет в октябре совершил перелет в подмосковный Жуковский.

Также в четверг Рогозин посетил производственную площадку в Иркутске, где идет работа над четырьмя первыми самолетами МС-21. Вице-премьер констатировал, что первый летный экземпляр, совершивший испытательный полет, в настоящий момент находится в цехе.

"Он обвешивается датчиками, которые позволят снимать показатели по работе всех агрегатов самолета в условиях перегрузок, заданной испытательной программы", — пояснил Рогозин.

Вице-премьер добавил, что с октября все летные испытания самолета будут проходить в подмосковном Жуковском.

"Если это произойдет, если он будет в Жуковском в октябре, то остальные наши планы тоже могут быть реализованы", — заключил он.

Рогозин также сообщил, что дата первого публичного полета МС-21 будет известна в октябре. Он отметил, что в работе над самолетом "пока все идет без замечаний". По его словам, единственным исключением является программное обеспечение, поставленное западными партнерами.

Рогозин заверил, что этот вопрос остается на контроле, все необходимые изменения вносятся. "Поэтому я думаю, что октябрь, а уже дату точную скажем вам потом", — заключил он.