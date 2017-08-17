Аналитик: экономическая война США и КНР существует лишь в мозгу Бэннона

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экономическая война между США и Китаем существует лишь в воображении советника президента США Стива Бэннона, который сильно преувеличивает, делая подобные заявления; отношения между двумя странами не выходят за рамки здоровой, хотя и жесткой экономической конкуренции сильнейших экономик мира, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил в интервью изданию American Prospect, что Соединенные Штаты находятся в состоянии экономической войны с Китаем. По его словам, одна из стран станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет, и если США "застрянут" на этом пути, то уступят Китаю.

"Мне кажется он (Бэннон) абсолютно утрирует и преувеличивает то, что происходит на самом деле. Но это же не только с Китаем связано, Бэннон вообще очень интересная и неоднозначная фигура в американской политике", — сказал Габуев РИА Новости.

По его мнению, "эта война существует в мозгу Стивена Бэннона, … очевидно, что это некое окно в то, как думает один из самых влиятельных советников президента США".

Эксперт подчеркнул, что то, что на сегодняшний день происходит в торгово-экономических отношениях США и Китая, – "это здоровая конкуренция с большой ролью государства, с взаимными ударами с помощью мер национального регулирования, регулирования ВТО".

По его словам, экономическая конкуренция – нормальное явление, она происходит на уровне компаний, на уровне отдельных экономик, разные экономики используют для этого разные возможности, от легальных до нелегальных и бьются с уловками друг друга тоже с помощью разных методов.

"Ничего сильно нового здесь нет… Я не вижу какого-то реально большого изменения с тем, что мы наблюдали последние годы, но, опять же у Стивена Бэннона в голове очень интересный, своеобразный мир", — добавил Габуев.

По словам собеседника агентства, Бэннон ссылается на неофициальных и полуофициальных китайских колумнистов и комментаторов, которых он, судя по всему, читает в переводе, потому что китайского не знает, и "воспринимает это как то, что вот, против нашей страны ведется ужасная, страшная торговая война, и на нее срочно надо ответить".

Эксперт отметил что, учитывая размер населения и то, сколько еще Китаю по душевому ВВП догонять страны Евросоюза, первого мира, не говоря уже о самих США, у Китая по-прежнему очень большой потенциал для развития. "Использует ли Китай в конкуренции некоторые нечестные практики? Да, скорее всего. Борется ли с этим США? Да. Можно ли это назвать торговой войной? Вряд ли, но в мозгу Стивена Бэннона эта война идет", — считает Габуев.

Он отмечает, что даже обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности США вполне вписываются в рамки жесткой конкуренции, хотя, использование 301 статьи торгового акта 1974 года (что, по некоторым данным хочет сделать Трамп), станет резким шагом, против которого выступают многие в администрации.

"Но ничего выходящего за рамки жесткой конкуренции между первой и второй экономиками мира, если мы считаем ЕС единой экономикой, я, честно говоря, не вижу никакого пока что перехода на радикально новый уровень", — заключил Габуев, напомнив, что расследования в отношении нечестных торговых практик Китая и различные пошлины вводили в прошлом и администрация Барака Обамы, и администрация Джорджа Буша.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Отмечалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.