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Экономика

Аналитик: экономическая война США и КНР существует лишь в мозгу Бэннона

11:4617.08.2017
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© AP Photo / Evan VucciСтив Бэннон. Архивное фотоСтив Бэннон. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экономическая война между США и Китаем существует лишь в воображении советника президента США Стива Бэннона, который сильно преувеличивает, делая подобные заявления; отношения между двумя странами не выходят за рамки здоровой, хотя и жесткой экономической конкуренции сильнейших экономик мира, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Флаги Китая и США. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Thian
Главный стратег Белого дома рассказал об экономической войне США с Китаем
Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил в интервью изданию American Prospect, что Соединенные Штаты находятся в состоянии экономической войны с Китаем. По его словам, одна из стран станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет, и если США "застрянут" на этом пути, то уступят Китаю.

"Мне кажется он (Бэннон) абсолютно утрирует и преувеличивает то, что происходит на самом деле. Но это же не только с Китаем связано, Бэннон вообще очень интересная и неоднозначная фигура в американской политике", — сказал Габуев РИА Новости.

По его мнению, "эта война существует в мозгу Стивена Бэннона, … очевидно, что это некое окно в то, как думает один из самых влиятельных советников президента США".

Эксперт подчеркнул, что то, что на сегодняшний день происходит в торгово-экономических отношениях США и Китая, – "это здоровая конкуренция с большой ролью государства, с взаимными ударами с помощью мер национального регулирования, регулирования ВТО".

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон после пресс-конференции. 11 января 2017 года
© AFP 2017 / Don Emmert
Эксперт: "экономическая война" США и КНР? Бэннон бежит впереди паровоза
По его словам, экономическая конкуренция – нормальное явление, она происходит на уровне компаний, на уровне отдельных экономик, разные экономики используют для этого разные возможности, от легальных до нелегальных и бьются с уловками друг друга тоже с помощью разных методов.

"Ничего сильно нового здесь нет… Я не вижу какого-то реально большого изменения с тем, что мы наблюдали последние годы, но, опять же у Стивена Бэннона в голове очень интересный, своеобразный мир", — добавил Габуев.

По словам собеседника агентства, Бэннон ссылается на неофициальных и полуофициальных китайских колумнистов и комментаторов, которых он, судя по всему, читает в переводе, потому что китайского не знает, и "воспринимает это как то, что вот, против нашей страны ведется ужасная, страшная торговая война, и на нее срочно надо ответить".

Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
В Пекине назвали неприемлемым давление США из-за торговли Китая с КНДР
Эксперт отметил что, учитывая размер населения и то, сколько еще Китаю по душевому ВВП догонять страны Евросоюза, первого мира, не говоря уже о самих США, у Китая по-прежнему очень большой потенциал для развития. "Использует ли Китай в конкуренции некоторые нечестные практики? Да, скорее всего. Борется ли с этим США? Да. Можно ли это назвать торговой войной? Вряд ли, но в мозгу Стивена Бэннона эта война идет", — считает Габуев.

Он отмечает, что даже обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности США вполне вписываются в рамки жесткой конкуренции, хотя, использование 301 статьи торгового акта 1974 года (что, по некоторым данным хочет сделать Трамп), станет резким шагом, против которого выступают многие в администрации.

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пекин не позволит США свергнуть существующий в КНДР режим, пишут СМИ
"Но ничего выходящего за рамки жесткой конкуренции между первой и второй экономиками мира, если мы считаем ЕС единой экономикой, я, честно говоря, не вижу никакого пока что перехода на радикально новый уровень", — заключил Габуев, напомнив, что расследования в отношении нечестных торговых практик Китая и различные пошлины вводили в прошлом и администрация Барака Обамы, и администрация Джорджа Буша.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Отмечалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.

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