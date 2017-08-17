Шредер заявил об "условности" исполнения санкций против России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что европейские и американские санкции в отношении РФ выполняют свои функции "только условно".

"Эти санкции выполняют свои функции только условно. Я бы хотел помочь улучшить отношения между ЕС и Россией. Для этого нужны обе стороны, и я хочу внести свой скромный вклад", — заявил в интервью швейцарской газете Blick Шредер, который ранее был выдвинут кандидатом в совет директоров "Роснефти".

Экс-канцлер одобрительно высказался и по позиции призвавшего "заморозить" проблему Крыма лидера немецких либералов Кристиана Линднера.

"Председатель Свободной демократической партии мыслит шире, чем те, кто считает, что их нападки на Россию помогут в предвыборной борьбе. Немецкий народ хочет разумного подхода к России, Кристиан Линднер это понял. В вопросе Крыма ничего не изменится, все остальные вопросы нужно решать отдельно", — сказал Шредер.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, закрыт окончательно.