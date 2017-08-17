БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В законе США о санкциях в отношении РФ за политикой скрыты коммерческие интересы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, из текста американского закона о санкциях видно, "что за всеми политическими наслоениями стоят коммерческие интересы".

"В одном параграфе говорится, что проект "Северный поток-2" плохой, потому что от него будет плохо Европе, а также Украине, которая лишится транзита. Следующий абзац говорит, что администрация США должна предпринять усилия по обеспечению поставок американского СПГ на европейский рынок. А для чего? Поясняется вполне откровенно. Для создания американских рабочих мест. Вот и вся политика", — сказал он в интервью радио Sputnik.

При этом постпред РФ при ЕС выразил надежду, что Европе "хватит политической смелости, силы воли и здравого смысла" не соглашаться на покупку СПГ у США.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Россия является крупнейшим иностранным поставщиком газа в Евросоюз, который в значительной степени зависит от импорта энергорессурсов.

США наращивают свою долю рынка в поставках сжиженного природного газа в ЕС. Доля поставок СПГ из США в Евросоюз в общем импорте этого вида топлива в ЕС выросла в первом квартале 2017 года до 6%, что означает десятикратное увеличение по сравнению с 2016 годом в целом, говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. В первом квартале США стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.