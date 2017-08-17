МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Русский инвестиционный альянс" (Риабанка), у которого ЦБ РФ в четверг отозвал лицензию, начнутся не позднее 31 августа, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 31 августа 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 августа 2017 года", — говорится в сообщении.

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По данным ЦБ РФ, банк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств.

При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 334-е место в банковской системе РФ.