Назначены сроки перелета опытного образца МС-21 из Иркутска в Жуковский

ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Перелет опытного образца самолета МС-21 из Иркутска в подмосковный Жуковский планируется на октябрь, сообщил РИА Новости вице-президент корпорации "Иркут", главный конструктор МС-21 Константин Попович.

В четверг в Иркутске вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел совещание по теме текущего состояния подготовки серийного производства самолетов семейства МС-21. На совещании отмечалось, что работа над созданием серийного лайнера идет в плановом режиме.

"Мы планируем, что программа летных испытаний на Иркутском авиазаводе будет закончена к октябрю, и испытания продолжатся на аэродроме в Жуковском. В октябре МС-21 будет готов совершить перелет", — сказал Попович во время осмотра Рогозиным сборочной линии МС-21 на Иркутском авиазаводе.

В настоящее время на Иркутском авиазаводе ведется сборка второго экземпляра МС-21, который также предназначен для испытательных полетов.