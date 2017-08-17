БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. ЕС не будет вводить санкции против США, несмотря на потери европейского бизнеса от американских санкций в отношении России, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

"Я бы не стал так уж сразу называть эту позицию (Евросоюза – ред.) покорной. Я думаю, что разговор еще не окончен. Другое дело, что, наверное, до ответных санкций ЕС в адрес США дело не дойдет, но дискуссии им предстоят непростые. Можно предположить, что эти дискуссии перейдут в фазу торга, то есть приведут к выторговыванию каких-либо исключений либо договоренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в этом пресловутом законе", — сообщил Чижов.