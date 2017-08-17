ФНС выступила против сокращения срока камеральных проверок, пишут СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба не поддерживает внесенные в Госдуму поправки в Налоговый кодекс о сокращения срока камеральных проверок до одного месяца, пишет в четверг газета "Коммерсант".
По словам заместителя главы ФНС Даниила Егорова, сроки, которые сейчас законом установлены для предоставления налогоплательщиками пояснений в ФНС (пять дней), исполнения истребованных документов (десять дней), электронного взаимодействия (шесть дней) даже в случае с проверкой уплаты НДС, контроль за которым полностью автоматизирован в системе АСК НДС, оставляют налоговой службе (при камеральной проверке, ограниченной месяцем) всего семь дней для получения полной информации, на основании которой вообще можно проверить налогоплательщика.
Издание напоминает, что ФНС летом 2017 года добровольно ограничила сроки камеральных проверок по НДС месяцем — но для налогоплательщиков с безупречной "налоговой историей" последних трех лет, в рамках риск-ориентированного подхода. Сама по себе идея сокращения сроков проверок в ФНС приветствуется, но сокращение сразу втрое в нынешнем виде резко снизит эффективность работы службы, отмечает газета.