ФНС выступила против сокращения срока камеральных проверок, пишут СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба не поддерживает внесенные в Госдуму поправки в Налоговый кодекс о сокращения срока камеральных проверок до одного месяца, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента поправки в Налоговый кодекс РФ, которые сужают круг контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами, снижают административные барьеры при обосновании нулевого НДС для экспорта, а также уточняют подходы к мероприятиям налогового контроля, в частности сокращают сроки проведения камеральной проверки с нынешних трех до одного месяца. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы во вторник.

По словам заместителя главы ФНС Даниила Егорова, сроки, которые сейчас законом установлены для предоставления налогоплательщиками пояснений в ФНС (пять дней), исполнения истребованных документов (десять дней), электронного взаимодействия (шесть дней) даже в случае с проверкой уплаты НДС, контроль за которым полностью автоматизирован в системе АСК НДС, оставляют налоговой службе (при камеральной проверке, ограниченной месяцем) всего семь дней для получения полной информации, на основании которой вообще можно проверить налогоплательщика.

В случае если проверять уплату НДФЛ, возмещаемых акцизов, расхождения по контрольным соотношениям,— эти операции пока полностью не переведены в "цифру",— месяца на камеральную проверку заведомо недостаточно, считают в ФНС.

Издание напоминает, что ФНС летом 2017 года добровольно ограничила сроки камеральных проверок по НДС месяцем — но для налогоплательщиков с безупречной "налоговой историей" последних трех лет, в рамках риск-ориентированного подхода. Сама по себе идея сокращения сроков проверок в ФНС приветствуется, но сокращение сразу втрое в нынешнем виде резко снизит эффективность работы службы, отмечает газета.