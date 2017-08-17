Стоимость нефти увеличивается на данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, поскольку трейдеры отыгрывают данные минэнерго США о снижении запасов в стране, сдерживают рост данные об увеличении добычи "черного золота" за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.34 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,50%, до 50,52 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28% — до 46,91 доллара за баррель.

Как сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились лишь на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей, до 472,342 миллиона баррелей.

Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 августа, при этом выросла на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки, до 9,502 миллиона баррелей в сутки, сообщило минэнерго. Увеличились и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) — на 0,6 миллиона баррелей, составив 57 миллионов баррелей.

Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 148,4 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,572 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США не изменились, оставшись на уровне в 231,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,078 миллиона баррелей.

"Если снижение запасов продолжится в таком темпе, показатель опустится ниже среднего значения за пять лет примерно за два месяца", — приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).