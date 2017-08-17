Россия в июне в очередной раз опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия в июне вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,323 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). При этом Саудовская Аравия в июне добывала 10,070 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи России, по данным организации, вырос по сравнению с маем на 0,47%, а Саудовской Аравии — на 1,92%. В мае ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,880 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в июне в месячном выражении снизился на 0,51%, составив 6,889 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель стал самым низким с сентября 2014 года. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в мае Россия экспортировала 5,434 миллиона баррелей в сутки, а в апреле – 4,929 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии увеличилась в июне на 2,38% к предыдущему месяцу, до 2,577 миллиона баррелей в сутки. При этом переработка на НПЗ РФ составила 5,836 миллиона баррелей в сутки, поднявшись на 7,87% с показателя мая.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — снизил добычу нефти в июне на 0,31%, до 4,550 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти в отчетном месяце уменьшился на 1,23%, до 3,771 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, согласно данным организации, в Нигерии экспорт нефти в июне снизился на 7,27% — до 1,759 миллиона баррелей в сутки. При этом объем добычи страны увеличился на 3,78% — до 1,949 миллиона баррелей в сутки.