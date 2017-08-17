На ВЭФ-2017 ожидают более 3,5 тысячи гостей из разных стран

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи гостей из разных стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приморье.

"Планируется… более 3,5 тысячи гостей из всех стран мира. Устойчивый инвестиционный интерес к Дальнему Востоку во многом поддерживается проведением форума, наша задача подготовить его так, чтобы способствовать основной миссии. Основная миссия — привлечение инвестиций для развития Дальнего Востока нашей родины", — сказал Трутнев.

ВЭФ-2017 пройдет 6-7 сентября на острове Русском во Владивостоке.