Воронежская область впервые собрала 4 млн тонн зерна к середине августа

ВОРОНЕЖ, 16 авг — РИА Новости. Воронежские аграрии впервые собрали 4 миллиона тонн зерна к середине августа, средняя урожайность составила 41,5 центнера с гектара, сообщает в среду областное правительство.

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10-14 дней позже среднемноголетних. Уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа, третий — к 9 августа.

"Впервые в истории полеводства региона за рекордно короткое время (25 суток) с воронежских полей по состоянию на 16 августа собрано более 4 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность при этом составляет 41,5 центнера с гектара, что также является наилучшим достижением. В прошлом году на ту же дату было собрано 3,3 миллиона тонн при урожайности 34,3 центнера с гектара", — говорится в сообщении облправительства.

Отмечается, что на данный момент убраны 945 тысяч гектаров площадей ранних зерновых, что составляет 80% от плана. Среднесуточные темпы уборки – 50 тысяч гектаров.

Также сообщается, что 52% от обследованного объема зерна является продовольственным (из этого количества 3 класс составляет 6%) и 48% фуражным.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году.

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