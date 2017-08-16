Life сократит новостное эфирное вещание и штат сотрудников

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Медиапроект Life в рамках стратегии развития, о которой говорили еще год назад, в ближайшее время приступит к сокращению новостного эфирного вещания, которое повлечет за собой и сокращение штата сотрудников, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора холдинга News Media, в состав которого входит проект, Анатолий Сулейманов.

"Речь идет о сокращении новостного вещания, о телевидении речь. Собственно, это то, о чем мы говорили еще год назад, когда говорили о стратегии дальнейшего развития. Вот мы просто определили для себя дату", — сказал Сулейманов.

При этом сокращение вещания повлечет за собой и некоторое сокращение штата сотрудников, которые как раз занимались эфирным вещанием, добавил он. "Примерно 60% тех, кто на эфире работал уходят. Часть остается на стриминге", — отметил собеседник агентства.

"Мы будем стримить новости в соцсетях", — заключил Сулейманов, говоря о дальнейшей концепции развития Life.